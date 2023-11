Swisttal-Check GA-Umfrage: Wie lebt es sich in Swisttal?

Swisttal · Leben die Bürgerinnen und Bürger gerne in Swisttal? Wie steht es um Einkaufsmöglichkeiten, Sauberkeit und Sicherheit? Was kann verbessert werden? Das möchte der GA von seinen Leserinnen und Lesern in Swisttal wissen.

14.11.2023 , 12:23 Uhr

Heimerzheim mit der Kirche Sankt Kunibert ist mit 6500 Einwohnern der größte Ort der Gemeinde Swisttal. Foto: Axel Vogel