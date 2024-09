Debatte um Unterbringung Verzögert sich der Abriss der Odendorfer Schule, weil die Gemeinde Flüchtlinge unterbringen will?

In Swisttal, besonders in Odendorf, kochen derzeit die Emotionen hoch. Wie berichtet, verfolgt die Gemeindeverwaltung den Plan, Geflüchtete übergangsweise in der alten Odendorfer Grundschule „Am Zehnthof“ unterzubringen – und zwar so lange, bis geplante Unterbringungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Das Schulgebäude steht leer, weil es abgerissen und neu gebaut werden soll. Die Schülerinnen und Schüler werden unterdessen, wie seit Längerem geplant, in einer Containeranlage unterrichtet. Und das für mehrere Jahre.