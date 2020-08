Für mehr Biodiversität : Swisttal will Streuobstwiesen-Verein gründen

Swisttal-Morenhoven Swisttaler Bürger und Politiker wollen mit einem Verein Streuobstwiesen pflegen und anlegen. Damit soll die Biodiversität in der Gemeinde gefördert werden. Doch solch ein Verein ist kein Selbstläufer, wissen die Kollegen vom Streuobstwiesen-Verein Wachtberg.

Rund 20 Interessierte waren zur ersten Informations-Veranstaltung auf die Streuobstwiese am Wäldchen am Morenhovener Bischofsweiher gekommen. Mit dabei waren im Umwelt und Naturschutz engagierte Kommunalpolitiker ebenso wie engagierte Bürger. Darüber hinaus beteiligten sich Aktive des Vereins „Genussmeile Miel“, der schon eine Streuobstwiese der Gemeinde mit vier Bäumen pflegt. Und auch Mitglieder des Ortsausschusses Morenhoven, der im Zusammenhang mit dem „klimaneutralen Karnevalszug“ acht Bäume als Streuobstwiese gepflanzt hat, waren gekommen.

Auch ein Imker, dessen Bienenstöcke am Rand der Streuobstwiese am Bischofsweiher stehen, hörte den Ausführungen von Müller interessiert zu. Die Agraringenieurin wies in ihrem Vortrag über die Historie von Streuobstwiesen unter anderem auf den Rückgang der Sorten und den Verlust für die Artenvielfalt in Fauna und Flora hin.