Gasthaus „Alt-Dünstekoven“ Ein Wirt aus Leidenschaft

Das Sparkästchen hängt noch an der Wand. Drumherum Holzschnitzereien. Auf einem Gemälde sind fröhliche Zecher zu sehen. Daneben ein Foto vom Dünstekovener Männerballett, den Daachkallemeusche, und vom Prinzenpaar der Session 2011/12, Uschi und Herbert Mahlberg. Am Zigarettenautomaten wird die Schachtel noch für vier Euro angeboten. Auf dem Thekenschrank stehen Bierkrüge. Die Werbelampen für Veltins und Gaffel leuchten wie früher, als noch reger Betrieb an der Theke herrschte. Vor zehn Jahren hat Josef Schneider sein Traditionslokal „Alt-Dünstekoven“ geschlossen. Jetzt ist er 90 Jahre alt geworden und hat viel zu erzählen.