Bezirksbeamte für Swisttal : Zwei neue Polizisten mit Standort am Rathaus

Zwei neue Polizisten mit Standort am Rathaus

Swisttal Das Büro der Bezirksbeamten für das Gemeindegebiet befindet sich zentral in Ludendorf. Helmut Kösling und Ingo Düster arbeiten mit dem Ordnungsamt zusammen.

Die beiden Beamten teilen sich das Gebiet der Gemeinde auf und werden neben dem Swisttaler Rathaus in Ludendorf ein „neues Zuhause“ finden. Die enge Zusammenarbeit und Partnerschaft bringt auch durch die nun neuerdings vorhandene örtliche Nähe viele Vorteile für die Gemeindeverwaltung und die Polizeiarbeit mit sich.

Ersatz für die Anlaufstelle in Heimerzheim

Mit der Schließung der Anlaufstelle in Heimerzheim musste eine neue Lösung erdacht werden, die nun durch den Umzug in ein Nebengebäude des Rathauses gefunden wurde. Diese Räumlichkeiten werden derzeit hergerichtet, weshalb die beiden Bezirksbeamten in der provisorischen Containeranlage auf dem Rathausparkplatz untergebracht sind.