Vollsperrung der K9 : Zwei Verletzte bei Autounfall in Swisttal

Swisttal Auf der Kreisstraße 9 in Swisttal hat es am Freitag einen Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen gegeben. Dabei wurden die beiden Fahrer verletzt und die Straße wurde komplett gesperrt.

Auf der Kreisstraße 9 in Höhe der Abzweigung Heimerzheim in Swisttal hat es am Freitagnachmittag gegen 14.30 Uhr einen Unfall gegeben. Nach Informationen der Redaktion waren zwei Fahrzeuge in den Unfall involviert.