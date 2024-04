Vor der Sondersitzung Swisttaler Bürgermeisterin positioniert sich zur Steinbachtalsperre

Kalkbrenner nannte das vorgestellte Hochwasserschutzvolumen in dem Facebook-Post „eine gute Nachricht“. Trotzdem müsse um jede weitere Erhöhung dieses Volumens, die noch möglich sei, gekämpft werden. Ihren Ausführungen nach sei in der Märzsitzung der WES-Verbandsversammlung von weiteren 100.000 Kubikmetern Schutzvolumen gesprochen worden. „Da gibt es für mich in der Zusatzsitzung am 17.04.2024 nur eine Position, und zwar den maximalen Hochwasserschutz 500.000 Kubikmetern plus 100.000 Kubikmetern zu fordern und dafür zu stimmen“, schreibt Kalkbrenner, die auch Vorsitzende der Verbandsversammlung beim WES ist.