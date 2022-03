Nur für den Bevölkerungsschutz : Swisttaler Feuerwehr wird nicht mehr über Sirenen alarmiert

Umstrukturierung bei der Feuerwehr : Sirenen in Wachtberg sollen gezielter heulen Da die Bürger Sirenen bislang eher als Alarmsystem für Feuerwehrleute verstanden haben, will man in Wachtberg neue Wege gehen. Dabei spielen sowohl die Ahr-Flut als auch der Krieg in der Ukraine eine Rolle.