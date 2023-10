Unterkünfte für Geflüchtete Swisttaler Parteien werben um Akzeptanz

Der Swisttaler Gemeinderat hat beschlossen, auf der Buswendeschleife in Morenhoven und auf dem Parkplatz der Firma Hündgen in Ollheim Unterkünfte für Geflüchtete zu errichten. In der Prüfung befindet sich noch die sogenannte Zirkuswiese jenseits der B56 in Buschhoven. Sollte dieses Grundstück aus Gründen des Landschafts- und Artenschutzes vom Rhein-Sieg-Kreis abgelehnt werden, will die Gemeinde den Behelfsparkplatz am Sportgelände in Buschhoven in Betracht ziehen. Außerdem verhandelt die Gemeinde noch mit dem Eigentümer eines Grundstücks im Gewerbepark Odendorf. Kommt der Kauf zustande, wäre auch dort Platz für Wohncontainer. Das Vorgehen der Gemeinde bei der Standortsuche wurde von vielen Bürgern als intransparent bewertet, man hätte sich mehr Bürgerbeteiligung gewünscht.