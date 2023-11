Rheinische Mundart Von Poppeköchekäppesche und Lappührche

„Fröher on Höck – Dörpsverzäll“, der Titel war wirklich Programm. Mit einer Mischung aus Spielen, Musik und Improvisation erinnerten die Moderatoren Jörg Manhold und Udo Ellmer an das Leben früher im „Buredörp“, dem Bauerndorf. Unterstützung erhielten sie von einem echten „Waldorfer Jung“, wie er sich selbst bezeichnete: Mundartmusiker Willi Wilden. Da es ihn bereits in viele Ecken des Rheinlands verschlagen hat, konnte er fachkundig berichten, dass Rheinisch nicht gleich Rheinisch ist. Im „Vürjebirsch“ gibt es andere Wendungen als etwa in Bonn oder Köln.