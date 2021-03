Schulen in Swisttal : Swisttals Grundschulen brauchen mehr Platz

Swisttal. Die Swisttaler Politik beschließt Containerklassen als Übergangslösungen für die Grundschulen in Buschhoven, Heimerzheim und Odendorf.

Die Frage, die die Eltern der Odendorfer Grundschüler am häufigsten stellen, konnte Swisttals Beigeordneter Hans Dieter Wirtz im Schulausschuss nicht beantworten: Wann geht es tatsächlich los mit dem Neubau? „Ich kann Ihnen heute kein Datum nennen“, bedauerte Wirtz. Aber „wahrscheinlich“ werde es „eher im nächsten Sommer“ losgehen. Damit würde sich die Zeitplanung für den Bau des Multifunktionsgebäudes für Grundschule und OGS, Dorfsaal und Gymnastikhalle ändern, die im September vergangenen Jahres in der gemeinsamen Sitzung von Bauausschuss und Schulausschuss dargestellt worden war.

Demnach war der Umzug der Schule in Übergangsräume in Modulbauweise für die Winterferien 2021 oder die Osterferien 2022 vorgesehen mit einer Bauzeit bis Sommer 2024. Wirtz betonte jetzt im Schulausschuss, dass das Projekt „nicht in Frage“ stehe. Die Entwurfsplanung des Objektplaners sei inzwischen fertig und solle in einer weiteren gemeinsamen Sitzung von Bauausschuss und Schulausschuss vorgestellt werden.