60 Jahre im Ehrenamt : Swisttals langjähriger Feuerwehrchef geehrt

Ehrung für 60 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr: Ex-Feuerwehrchef Balthasar Schumacher (m). Foto: Axel Vogel

Swisttal Nicht nur der frührere Feuerwehrchef Balthasar Schumacher wurde jetzt im Swisttaler Rathaus geehrt. In der Tat ist nicht nur sein Einsatz für die Gesellschaft mehr als beispielhaft.

Balthasar „Baltes“ Schumacher genießt bei der Kreisfeuerwehr im allgemeinen wie vor allem bei seiner Heimatwehr in Swisttal großes Ansehen. Schließlich darf sich der ehemalige Leiter der Swisttaler Feuerwehr mit dem Titel Ehrenwehrführer und Ehrenkreisbrandmeister schmücken.

Jetzt wartete auf Balthasar Schumacher noch eine weitere Ehrung im Ludendorfer Ratssaal: Der Buschhovener Spielmannszug spielte groß auf anlässlich seiner Auszeichnung für 60 Jahre Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr. Mit dabei waren auch Kreisbrandmeister Dirk Engstenberg und Swisttals Wehrführer Christian Klein samt seines Stellvertreters Matthias Niklasch sowie Bürgermeisterin Petra Kalkbrenner.

Viele Spuren hinterlassen

Ehrenwehrführer Balthasar Schumacher hat in der Feuerwehr im Kreis wie in seiner Heimatgemeinde viele Spuren hinterlassen. Kunststück, er war beispielsweise maßgeblich an der Gestaltung der Feuerwehr Swisttal beteiligt. Eingetreten im Jahr 1959 gründete er 1965 die Jugendfeuerwehr Swisttal-Miel.