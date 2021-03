„Bis dann, ich lieb’ dich“ : Swittaler Autorin ist für Delia-Literaturpreis nominiert

Swisttal-Heimerzheim Das Hauptthema ihres Debütromans „Bis dann, ich lieb’ dich“ kennt die Heimerzheimer Autorin Tatjana Weichel aus ihrem eigenen Leben: Mut. Nur damit überstand sie eine lange Krankheitsphase und nahm 120 Kilo ab.

In Liebesromanen erleben die Leser oft den Anfang einer Beziehung. Aber wie geht es nach Kennenlernen, Irrungen und Küssen weiter? Was hält eine Partnerschaft nach Jahren noch lebendig? Die Heimerzheimer Autorin Tatjana Weichel wirft in ihrem Debütroman „Bis dann, ich lieb’ dich“ diese Fragen auf. Die Geschichte von Lara und Ben, die nach zehn Jahren Ehe einen mutigen Schritt wagen, brachte ihr nun die Nominierung für den Delia-Literaturpreis ein.

Keine romantischen Klischees

Die Lösung, die Lara und Ben am Ende finden, stand dabei für Weichel am Anfang ihres Schreibprozesses. Daraus habe sie dann die Geschichte gesponnen. „Das ist ganz, ganz viel Kopfarbeit“, beschreibt sie ihre Arbeitsweise. Und vieles verfasse sie noch handschriftlich: die Vorüberlegungen zur Handlung, die Personen, ihre Konflikte. Ansonsten arbeite sie konzentriert und regelmäßig. Die Umgebung muss stimmen: „Ich schreibe immer am Schreibtisch.“ Und auch wenn Vogelgezwitscher nicht störe, brauche sie sonst Stille. Am liebsten morgens, da sei sie am kreativsten. Mindestens ein bis zwei Stunden steckt sie so täglich in ihre Projekte. Ob ihr das jetzt schon einen Preis einbringt, wird sie am 20. März erfahren. Normalerweise wird der Preis auf der Leipziger Buchmesse überreicht. In diesem Jahr findet die Verleihung online statt.