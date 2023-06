Vorbereitungstreffen im Alten Kloster Heimerzheim bringt 950 Jahre Ortsgeschichte auf die Bühne

Zum neuen Anlauf hatten die Macher am Donnerstagabend ins Alte Kloster in Heimerzheim zu einem offenen Casting eingeladen. Und viele Heimerzheimerinnen und Heimerzheimer, aber auch Gäste aus den Nachbarorten waren der Einladung gefolgt. In einer ersten Vorstellungsrunde konnten sich alle in die anstehenden Aufgaben einordnen. Vom Bühnenbau über die Kostüme, die Maske, die Technik bis hin zu Statisten und Schauspielerinnen und Schauspieler. Das Interesse an einer Mitarbeit ist groß. Einige konnten schon Erfahrungen aus dem Kirschgärten-Stück vorweisen, andere sind völlig neu dabei.