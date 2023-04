Überfall auf Friseursalon in Swisttal-Ollheim „Dann geh doch arbeiten, dann hast du Geld“

Erst am Abend daheim, als sie ihrem Mann von dem Vorfall berichtet, kommen ihr die Tränen. Während des Überfalls auf ihren Friseursalon am Donnerstagnachmittag bleibt Michaela Monschau ruhig und meistert die Situation. Am Tag danach ist sie wieder gefasst und berichtet dem General-Anzeiger vom Ablauf des Überfalls, der nur etwa drei Minuten dauerte.