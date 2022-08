Unfall in Weilerswist : Beschädigter Strommast: Polizei schließt Defekt am Traktor aus

Mit dem Traktor den Mast einer Starkstromleitung zu Fall gebracht: Der ungewöhnliche Unfall hat am Donnerstag zu Blackouts in der Region geführt. Foto: picture alliance/dpa/Kölner Stadt-Anzeiger Medien/Thomas Schmitz

Swisttal/Bornheim/Weilerswist Weil ein 16-Jähriger mit seinem Traktor gegen einen Strommast gefahren ist, wurden zwei Menschen verletzt und zehntausende Haushalte waren stundenlang ohne Strom. Was die Polizei zu den Umständen des Unfalls sagt.

Die Bilder von der Unfallstelle haben Erstaunen ausgelöst: Wie konnte der Traktor auf dem Feld in Klein-Vernich bei Weilerswist am Donnerstag mit dem Mast der Überlandstromleitung kollidieren, so dass dieser umstürzte? Wie berichtet, zog der Crash auf dem Feld einen Folgeunfall nach sich, denn ein Ehepaar aus Weilerswist fuhr mit seinem Pkw in die spannungsführenden Stromkabel, die auf die Kreisstraße 11 gefallen waren.

Zunächst korrigiert die Polizei Euskirchen auf GA-Nachfrage die Zahl der Verletzten auf zwei Personen: Am Donnerstag hieß es, beide Insassen seien verletzt worden, das gilt jetzt aber nur noch für die 51-jährige Ehefrau des 50-jährigen Fahrers. Dieser habe angegeben, die Stromkabel wegen dunkler Rauchschwaden nicht gesehen zu haben. Wohl durch Funkenflug war es auf einer Fläche neben der Straße zu einem Brand gekommen.

Keine Hinweise auf technisches Versagen

Die Polizei teilt ferner mit, dass der 16-jährige Fahrer des Traktors über die entsprechende Fahrerlaubnis und Einweisung verfüge und die Maschine mit Anhänger aus beruflichen Gründen steuerte, also in einem Arbeits- bzw. Ausbildungsverhältnis mit dem zuständigen landwirtschaftlichen Betrieb stehe. „Es gibt keine Hinweise auf technisches Versagen“, erklärt Polizeisprecher Franz Küpper. Gegen den Jugendlichen werde vielmehr jetzt wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr ermittelt.

Der Unfallverursacher habe sich in diesem Zusammenhang auch schon zum Hergang geäußert. Zu der Frage, wie der 16-Jährige den Crash erklärt hat, machte Küpper unter Verweis auf die laufenden Ermittlungen keine Angaben. In den Fall seien auch die Erziehungsberechtigten eingebunden. In jedem Fall befasst sich die Polizei nur mit dem Traktorunfall, insoweit er ursächlich mit dem Unfall im öffentlichen Straßenverkehr in Verbindung steht. „Alles andere sind zivilrechtliche Angelegenheiten“, erklärte der Sprecher, der die Höhe des Sachschadens am Pkw noch nicht beziffern konnte.