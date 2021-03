Experte hat Proben genommen : Zu viel Nitrat in der Swist

Foto: Marc Gater / VSR-Gewässerschutz

Swisttal Harald Gülzow vom Verein VRS-Gewässerschutz hat die Nitratbelastung der Swist untersucht. Aus den Ergebnissen müssen seiner Ansicht nach Konsequenzen gezogen werden.

„Das Ergebnis ist erschreckend“, sagt der Physiker Harald Gülzow. Er arbeitet für den Verein zum Schutze des Rheins und seiner Nebenflüsse VRS-Gewässerschutz in Geldern am Niederrhein und hat im Januar 2020 bei einer Messfahrt zahlreiche Wasserproben aus der Swist entnommen, um die Nitratbelastung zu untersuchen. „An manchen Stellen ergaben sich Werte, die mindestens doppelt so hoch waren wie die EU-Wasserrichtlinie erlaubt“, sagt er. Sein Verein sei ein gemeinnütziger Umweltschutzverein und arbeite selbstständig. Er sei für seine Untersuchtung der Swist von niemandem beauftragt worden.

Die intensive Landwirtschaft im Rheinland führe dazu, so Gülzow, dass der gesamte Bachlauf „viel zu hohe Nitratwerte“ aufweise. Nach den Vorgaben der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) dürfe das Wasser für einen guten Zustand höchstens 2,5 mg/l Nitratstickstoff beinhalten. Das entspreche umgerechnet 11 mg/l Nitrat. Gülzow: „Diese Vorgaben werden an der Swist stets überschritten. Der VSR-Gewässerschutz fordert eine stärkere Unterstützung des ökologischen Landbaus, um die Nitratbelastung in der Region zu senken.“

Schon die Quellen sind belastet

Die Proben hätten ergeben, dass bereits die Quellen bei Kalenborn in der Gemeinde Grafschaft erheblich mit Nitrat belastet seien. „So wurde direkt nach dem Zusammenfluss der Quellbäche eine Nitratkonzentration von 23,6 mg/l gemessen. Bis zum Ortseingang von Esch stieg die Belastung der Swist auf einen Wert von 27,4 mg/l an“, erläutert Gülzow. Besonders stark sei der Nonnenbach mit 74,7 mg/l belastet, der im Ort Esch in die Swist mündet.

Bis Meckenheim konnten die Gewässerschützer in der Swist eine Abnahme der Nitratbelastung auf 24,1 mg/l feststellen. Das liege daran, dass zufließende Bäche wie der Altendorfer Bach mit 14,5 mg/l und der Wormersdorfer Bach mit 4,9 mg/l nur gering belastet gewesen seien. Dort gebe es weniger Ackerflächen mit intensiver Landwirtschaft, sondern vor allem ein großes Obstanbaugebiet. „Auch wenn Obstbäume in der Regel Flachwurzler sind, reichen ihre Wurzeln tiefer als die der meisten anderen Ackerpflanzen. Der Baum kann daher die im Boden vorhandenen und mit der Düngung aufgebrachten Stickstoffe besser aufnehmen. Dadurch sinkt die Belastung im Grundwasser und somit auch in den Bächen“, erklärt Susanne Bareiß-Gülzow, Vorsitzende im VSR-Gewässerschutz.

Hohe Konzentration in Swisttal

In der Gemeinde Swisttal dominieren Ackerflächen links und rechts der Swist. In dem Bereich stieg die Nitratkonzentration in der Swist dadurch stetig an, bis sie mit 32,4 mg/l Nitrat in die Erft mündet.

Der VSR-Gewässerschutz stellt fest: Vor allem die Düngung der Ackerflächen von konventionellen Betrieben führt zu einer starken Nitratbelastung in der Swist. „Konventionelle Landwirte sind im Gegensatz zu der ökologischen Landwirtschaft einem enormen Preisdruck bei der Produktion ihrer Erzeugnisse ausgeliefert. Die Supermarktketten wetteifern um die niedrigsten Lebensmittelpreise – mit dramatischen Folgen für die Landwirtschaft. Eine gewässerschonende Bewirtschaftung der Felder ist so kaum möglich“, so Susanne Bareiß-Gülzow. Der ökologische Landbau habe weit strengere Düngevorschriften als in der Düngeverordnung festgesetzt. Es werde auf den Einsatz von chemisch-synthetischem Stickstoffdünger verzichtet.

„Eine Ausweitung des ökologischen Landbaus und eine gleichzeitige Verringerung der intensiven Landwirtschaft würde in Zukunft zur Reduzierung der Nitratbelastung der Swist beitragen“, so Susanne Bareiß-Gülzow. Der VSR-Gewässerschutz fordert daher eine wesentliche Erhöhung der ökologischen Flächen. Damit die ökologischen Betriebe auch ausreichend landwirtschaftliche Flächen pachten können, rät der VSR-Gewässerschutz Gemeinden, Kreisen und Kirchengemeinden ihre landwirtschaftlichen Flächen in Zukunft nur noch ökologisch bewirtschaften zu lassen.

Udo Rose, Biologe beim für die Swist zuständigen Erftverband, sagt, die vom VRS-Gewässerschutz ermittelten Werte seien plausibel. Sie deckten sich in etwa mit jenen, die der Erftverband mehrmals jährlich ermittle. Schon seit Jahren stelle man „massive Nitrateinträge im Grundwasser“ fest. Auch er schlägt eine Stärkung des ökologischen Landbaus vor.

Landwirte weisen Kritik zurück

Landwirt Johannes Brünker aus Swisttal-Hohn ist Vorsitzender der Kreisbauernschaft. Er meint, nicht nur die Landwirtschaft sei verantwortlich für die Nitratbelastung der Swist. Nach starken Regenfällen würden auch ungelärte Abwässer aus den Kläranlagen in die Swist geleitet.