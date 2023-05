Vandalismus in Buschhoven Unbekannte besprühen erneut den historischen Römerkanal

Was sagt der Heimat- und Verschönerungsverein? Die Mitglieder des Vereins stecken jede Menge Arbeit in die Pflege des Areals. Schriftführerin Monika Wolf-Umhauer hat eine starke Vermutung, wer für diese Zerstörungen in den vergangenen Wochen verantwortlich sein könnte. „Dort treffen sich Jugendgangs. Sie kommen mit Autos an und konsumieren Alkohol“, sagt sie. Auch der jüngste Vorfall wurde bei der Polizei angezeigt.