Vandalismus mit großem Schaden Unbekannte fluten das Sportlerheim in Buschhoven

Die Fußballer von Hertha Buschhoven und dem SV Swisttal sind maßlos verärgert: Und zwar über das, was Unbekannte am Wochenende am Ortsrand von Buschhoven in ihrem Sportlerheim angerichtet haben, das mit viel Eigenleistung errichtet wurde. Irgendwann zwischen Sonntagmittag und Montagmittag verschafften die Täter sich Zugang zum Gebäude, drehten in den Umkleidekabinen die Duschen auf, verstopften die Toiletten mit Toilettenpapier und beschädigten Inventar. Hertha-Vorsitzender Werner Neffgen schätzt den Schaden auf 5000 Euro.