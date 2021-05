Unfall auf B56 in Swisttal : Polizei lädt flüchtigen Unfallfahrer vor

Unfall auf B56 in Swisttal

Beim Unfall am Montag auf der B56 bei Buschhoven wurde ein Rollerfahrer schwer verletzt. Foto: Vogel Foto: Axel Vogel

Swisttal-Buschhoven Der Porsche-Fahrer aus Brühl, der am Montag nach einem schweren Unfall auf der B56 in Swisttal-Buschhoven weggerannt ist, ist immer noch flüchtig. Die Polizei lädt ihn nun schriftlich zur Vernehmung vor.

Die Polizei hat immer noch keine Spur von dem Porsche-Fahrer aus Brühl, der am Montag bei Buschhoven einen Unfall verursacht und sich dann vom Unfallort entfernt hatte. Der Mann wird jetzt zur Vernehmung vorgeladen. Der Mann aus Brühl hatte am Montag gegen 17.30 Uhr auf der B56 bei Buschhoven einen entgegen kommenden Motorrollerfahrer übersehen, als er aus Richtung Bonn kommend nach links in den Karl-Kaufmann-Weg abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei zog sich der 60-jährige Rollerfahrer schwere Verletzungen zu.