Unfall auf L163: Zeugen gesucht Die Polizei ermittelt, die Gemeinde Weilerswist trauert

Laut Franz Küpper, Pressesprecher der Polizei Euskirchen, die in dem Fall derzeit ermittelt, kann es noch mehrere Wochen dauern, bis die Blutproben der Beteiligten ausgewertet sind. Die Frage, ob bei dem Unfall Alkohol oder Drogen im Spiel waren, bleibt so lange ungeklärt. „Es werden noch zwei Zeugen gesucht, die an der Unfallstelle gesehen wurden“, sagte Küpper dem GA am Freitagmorgen. Die beiden Personen sollen sich nach Eintreffen der Beamten von der Unfallstelle entfernt haben. Sie seien nach Angaben der Polizei mit Fahrrädern in Richtung Weilerswist gefahren. Die Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 02251/799460 oder 02251/7990 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.