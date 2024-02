Unfall auf L163 bei Weilerswist Spendenaktion für Familie des zweiten Verstorbenen gestartet

Die Ermittlungen der Polizei Euskirchen dauern nach wie vor an, teilte Franz Küpper, Polizeisprecher in Euskirchen, am Montag dem GA mit. Auf einen Zeugenaufruf in der vergangenen Woche sind laut Polizei die beiden gesuchten Personen aufgetaucht: „Die beiden Zeugen werden nicht mehr gesucht. Sie haben sich gemeldet und wurden befragt“, so Küpper. Sie waren als Ersthelfer an der Unfallstelle gesichtet worden.