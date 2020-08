Polizei sucht Zeugen : Auto überschlägt sich mehrfach und landet im Maisfeld

Der Fahrer verlor in einer Kurve die Kontrolle und landete in einem Maisfeld. Foto: Ulrich Felsmann

Swisttal Bei einem Unfall am Montagabend auf der K61 bei Swisttal hat sich ein BMW mehrfach überschlagen. Ein Zeuge sah ein Überholmanöver kurz vor dem Unfall.

Am Montag Abend hat ein BMW-Fahrer gegen 20.15 Uhr bei einem Unfall auf der K61 zwischen Swisttal-Ollheim und Swisttal-Straßfeld die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der 35-Jährige war in einer langgezogenen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen, über das Bankett an einem Straßenbaum vorbei gerast und stoppte erst rund 70 Meter weiter in einem Maisfeld auf dem Dach liegend. Auf dem Weg hatte sich das Auto nach Angaben des Fahrers mehrfach überschlagen. Mutmaßlich war der Mann zu schnell auf der Landstraße von Ollheim nach Stoßfeld unterwegs.