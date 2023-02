Autos kollidieren : Eine Person nach Unfall bei Heimerzheim schwer verletzt

Heimerzheim Zwei Fahrzeuge sind am Dienstagabend bei Heimerzheim kollidiert. Eine Person wurde schwer verletzt.

Am Dienstagabend, gegen 17.30 Uhr, sind an einem Zubringer für die L 182 bei Heimerzheim zwei Fahrzeuge zusammengeprallt. Dabei wurde eine Person schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.