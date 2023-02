Autos kollidieren : 37-Jähriger nach Unfall bei Swisttal-Heimerzheim schwer verletzt

Fahrerin war offenbar alkoholisiert : Auto brennt nach Verkehrsunfall in Troisdorf vollständig aus Das Auto einer 58-jährigen Siegburgerin ist am Sonntag in Troisdorf in Brand geraten, nachdem es mit einer Schutzplanke kollidiert war. Die Frau, die bei dem Unfall leicht verletzt wurde, soll laut Polizei alkoholisiert gewesen sein.