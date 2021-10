Auffahrunfall auf der L163 : Motorradfahrerin bei Unfall in Swisttal schwer verletzt

Motorradfahrerin bei Unfall in Swisttal schwer verletzt

Swisttal Eine Motorradfahrerin ist am Dienstag auf der L163 in Swisttal-Dünstekoven gegen ein vorausfahrendes Auto geprallt. Die 28-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Bei einem Auffahrunfall in Swisttal-Dünstekoven ist am Dienstag eine 28-jährige Motorradfahrerin schwer verletzt worden. Die Frau war gegen ein Auto geprallt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.