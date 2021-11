Kind lief auf die Straße : Vierjähriger bei Unfall in Heimerzheim verletzt

Heimerzheim In Swisttal-Heimerzheim ist ein vierjähriges Kind bei einem Unfall verletzt worden. Es war vor einem Auto auf die Straße gelaufen. Die 62-jährige Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen.

Ein vierjähriger Junge ist am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Swisttal-Heimerzheim verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag erklärte, war das Kind um 16.40 Uhr in der Schillerstraße zwischen zwei geparkten Autos auf die Straße gelaufen.