Einsatz in Morenhoven Frau kommt von Straße ab und fährt nach hunderten Metern in Graben

Wie die Polizei Bonn berichtet, sei die 30-jährige Frau, nachdem sie von der Fahrbahn aus bislang unbekannten Gründen abkam, durch einen Stacheldrahtzaun gefahren und noch etwa 400 Meter über eine Wiese gefahren. Dann sei sie durch einen weiteren Stachelzaun gefahren und in einem Ackergraben auf der Beifahrerseite ihres Autos gelandet. Den Beamten habe sie später angegeben, dass keine weiteren Personen am Unfall beteiligt gewesen oder im Auto befunden haben sollen. Der Rettungsdienst teilte am Abend mit, dass die Frau verletzt sei und sich in Behandlung befinde.