Zwei Autos kollidieren : Vier Menschen werden bei Unfall in Wachtberg verletzt

In Wachtberg sind am Donnerstagabend zwei Autos zusammengestoßen. Foto: Axel Vogel

Wachtberg Zwei Fahrzeuge sind am Donnerstagabend auf der L123 in Wachtberg miteinander kollidiert. Mehrere Personen wurden bei dem Unfall verletzt.

Am Donnerstagabend sind auf der L123 zwischen Berkum und Oberbachem in Wachtberg zwei Fahrzeuge aus noch ungeklärter Ursache miteinander kollidiert. Der Unfall ereignete sich an der Abzweigung in Richtung Gimmersdorf.