Unfall auf K9 bei Swisttal Motorradfahrer kommt von Straße ab und prallt gegen Kanalrohr

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der Kreisstraße 9 bei Swisttal von der Straße abgekommen, gegen ein Kanalrohr geprallt und schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber flog den 67-Jährigen in eine Klinik nach Köln, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach war der Mann am Samstag gegen 15.45 Uhr auf der Straße von Dünstekoven in Richtung Ollheim unterwegs, als er in einer Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abkam. Der Mann fuhr über den abschüssigen Grünstreifen und prallte gegen ein Kanalrohr eines Regenwasserlaufs.