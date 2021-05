Rechtsanwalt zu Unfallflucht auf B56 in Buschhoven : „Es drohen bis zu drei Jahre Haft“

Zur Person

Nils Kassebohm ist 50 Jahre alt, stammt aus Lütjenburg in Schleswig-Holstein (geboren in Hannover) und hat Rechtswissenschaften in Bonn studiert. Seit 2001 ist er niedergelassener Anwalt, Fachanwalt für Strafrecht, Lehrbeauftragter an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg (H-BRS) und Partner in einer auf Strafverfahrenen spezialisierten Bonner Kanzlei.