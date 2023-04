Nachhaltige Abfallwirtschaft Unternehmer Hündgen plant 50-Hektar-Gewerbegebiet der Zukunft

Unter einer Mine versteht man zumeist ein Bergwerk. Dies kann ein unterirdischer Stollen oder Schacht sein, in dem etwa Erz, Kupfer oder Kohle abgebaut werden. Im Sinne des Klimaschutzes sind die exemplarisch genannten Güter aber Rohstoffe von gestern. Der Rohstoff von morgen ist hingegen der Müll von heute. Und bei diesem Gedanken setzt das Projekt an, das der Ollheimer Entsorgungsunternehmer Winfried Hündgen neben seinem bereits bestehenden Betriebsgelände entwickeln will. Es heißt Recyclingpark Grüne Mine und soll ein Vorzeigeprojekt in der Region werden.