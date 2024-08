Mit dem Metalldetektor durch Swisttal Auf Schatzsuche nach Schwertern, Münzen und verlorener Geschichte

In Hollywoodfilmen seilen sich Schatzsucher in verwitterte Tempel ab oder finden verborgene Ruinen am Meeresgrund. Im echten Leben geht es bei einer Schatzsuche nicht immer so spektakulär zu und dennoch können auch hier jahrhundertealte Trophäen ans Tageslicht befördert werden. Ein gutes Beispiel hierfür ist Norbert Niestroj aus Swisttal-Dünstekoven. Mit seinem Metalldetektor sucht er die Acker der Region ab. Dabei hat er neben uralten Münzen und Musketenkugeln auch schon Schmuckstücke zutage gefördert, die seit über einem Jahrtausend kein Mensch mehr zu Gesicht bekommen hat.