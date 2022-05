Unwetter : Swisttal, Meckenheim und Rheinbach geben Sandsäcke aus – erste Schulen schließen

Die Kommunen entland der Swist verteilen Sandsäcke an die Bürger (Symbolfoto). Foto: dpa/Harald Tittel

Rhein-Sieg-Kreis Die Städte und Gemeinden entlang der Swist bereiten sich auf das für Donnerstag und Freitag angekündigte Unwetter vor. Mehrere Kommunen beginnen damit, Sandsäcke zu befüllen. Erste Schulen kündigen an, am Freitag nicht zu öffnen.

Am Donnerstagnachmittag und auch am Freitag sollen nach den Prognosen der Meteorologen schwere Unwetter über Bonn und die Region ziehen. Darauf bereiten sich die Städte und Gemeinden vor. Die Gemeinde Swisttal stellt 30 Tonnen Sand zur Verfügung. Bürgerinnen und Bürger können dort ihre Sandsäcke selbst befüllen, um im Falle eines erneuten Hochwassers ihre Häuser abdichten zu können. Die Stadt weist darauf hin, die Säcke maximal zu zwei Dritteln mit Sand zu befüllen. Der Sand liegt auf dem Parkplatz des Sportplatzes. Pro Haushalt werden nach Angaben der Stadt maximal zehn Säcke befüllt.

Am Donnerstagmorgen haben Mitarbeiter des Swisttaler Bauhofes die Sinkkästen an den Straßenrändern in kritischen Bereichen nochmals gesäubert, damit das in den Gossen zusammenfließende Wasser auch ablaufen kann. Auch viele Durchlässe an den Bächen wurden kontrolliert und bei Bedarf freimacht.

Gesamtschule Swisttal bleibt wegen Unwetter geschlossen

Die Stadt Rheinbach hält 5000 Sandsäcke für ihre Bürger bereit. Sie können im Foyer des Rathauses abgeholt werden. Befüllt werden sie am Freizeitpark. Die Nachfrage ist sehr groß, wie Stadtsprecher Norbert Sauren mitteilt. Auch die Stadt Meckenheim gibt Sandsäcke aus, und zwar am städtischen Bauhof und am Sportplatz in Ersdorf.

Die Schulleitung der Gesamtschule Swisttal in Heimerzheim hat ihren Schülerinnen und Schülern für Freitag wegen der Unwetterwarnung frei gegeben. Die Grundschule am Zehnthof in Odendorf sagt das für Freitag geplante Schulfest ab.