Bildung in Swisttal Wie Ute Wagner wieder mehr Teilnehmer gewinnen will

Mit 300 Kursen ist das Angebot der Vhs Voreifel breit gefächert, 15 davon finden in Swisttal statt. So unter anderem die regelmäßigen Waldspaziergänge mit dem Förster in Buschhoven und die Naturbeobachtung mit dem Naturschutzbund Deutschland in Dünstekoven. Das Kursangebot zu erweitern, wird allerdings immer schwieriger. Einer der Gründe ist die Honorierung der Lehrkräfte. „Die Vhs hat sich gewandelt. Die Bezahlung ist zu wenig, denn die Dozenten leben heute davon. Wir stehen mit der Bezahlung in Konkurrenz zu Vereinen und freien Trägern“, sagte Hausmanns. Dabei sei die Vhs so wichtig, findet Wagner. „Menschen haben hier die Möglichkeit, sich für wenig Geld zu bilden und zu lernen. Dabei haben die Veranstaltungen auch eine soziale Komponente. Man lernt andere Personen kennen.“