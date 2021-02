Polizeikontrolle in Swisttal : Zwei Autofahrer mit mehr als 100 Stundenkilometern in der 50er-Zone

Zwei Autofahrer mit mehr als 100 Stundenkilometern in der 50er-Zone

Polizeikontrolle in Swisttal

Swisttal Gleich 83 Autofahrer hat die Polizei in Swisttal bei einer Verkehrskontrolle erwischt. Sie alle waren zu schnell unterwegs. Zwei Fahrer haben die erlaubte Geschwindigkeit sogar um mehr als das doppelte überschritten.

Bei einer Verkehrskontrolle auf der Rathausstraße in Swisttal-Ludendorf sind am Samstag gleich 83 Fahrer von der Polizei erwischt worden - sie alle waren zu schnell unterwegs. „Spitzenreiter“ war laut Polizei ein Porschefahrer, der bei erlaubten 50 Stundenkilometern mit 120 Stundenkilometern geblitzt wurde. Wie die Polizei mitteilte, muss er ein Bußgeld von 480 Euro zahlen. Dazu gibt es zwei Punkte in Flensburg und drei Monate Fahrverbot.