Verkehr in Heimerzheim : So soll sich die Verkehrssituation auf der Kölner Straße verbessern

So soll sich die Verkehrssituation auf der Kölner Straße verbessern

Verkehr in Heimerzheim

An der Kölner Straße in Heimerzheim soll ein beidseitiges Halteverbot eingerichtet werden. Foto: Hans-Peter Fuss

Swisttal-Heimerzheim Seit Langem ärgern sich Einwohner über die Verkehrssituation auf der Kölner Straße in Heimerzheim. Nach langem Hin und Her soll sich nun etwas tun. Das ist geplant.

Der Heimerzheimer Ortsvorsteher Hermann Menth war erleichtert, als er erfuhr, dass nun endlich vor dem neuen Seniorenpflegeheim an der Kölner Straße ein absolutes Halteverbot auf beiden Straßenseiten eingerichtet werden soll. Bereits Ende Oktober hatte er dies beim Verkehrsamt des zuständigen Rhein-Sieg-Kreises beantragt.

Lange hatte er dann aber nichts mehr von der Sache gehört. Auf Anfrage des General-Anzeigers teilte der Kreis Anfang Februar mit, um ein entsprechendes Halteverbot anzuordnen, benötige man die Einschätzung der Gemeinde Swisttal. Die liege aber noch nicht vor. Die Gemeinde Swisttal wies auf „personelle Engpässe“ sowie auf notwendige Aufgaben im Katastrophenschutz zur Vorbereitung auf eine Energiemangellage hin. Dies habe Priorität gehabt. Am 10. Februar teilte der Kreis dann auf Nachfrage mit, die Einschätzung der Gemeinde sei eingetroffen, das Halteverbot könne nun, also etwa Mitte Februar, eingerichtet werden.

Die Arbeiten zur Sanierung der Swistbachschule in Heimerzheim rücken näher. Die Gemeinde Swisttal hat einen Generalunternehmer für den Auftrag gefunden.

Auftrag erteilt : Swisttal hat Generalunternehmer für Grundschulsanierung Die Arbeiten zur Sanierung der Swistbachschule in Heimerzheim rücken näher. Die Gemeinde Swisttal hat einen Generalunternehmer für den Auftrag gefunden.

Es darf keine vier Monate dauern, um ein Halteverbot an einer gefährlichen Stelle einzurichten, meint GA-Redakteur Hans-Peter Fuß. Vor allem, weil es Beispiele für viel größere Projekte gibt, die viel schnell umgesetzt wurden.

Kommentar zur Verkehrssituation in Heimerzheim

Kommentar zur Verkehrssituation in Heimerzheim : Das dauert alles viel zu lange Es darf keine vier Monate dauern, um ein Halteverbot an einer gefährlichen Stelle einzurichten, meint GA-Redakteur Hans-Peter Fuß. Vor allem, weil es Beispiele für viel größere Projekte gibt, die viel schnell umgesetzt wurden.

Doch es geschah nichts. Immer wieder kommt es im Begegnungsverkehr zu Engpässen beziehungsweise brenzligen Situationen, da die dem Seniorenheim gegenüberliegende Straßenseite zugeparkt ist, einige Autofahrer auf den Bürgersteig ausweichen und Fußgänger gefährden sowie auf der anderen Seite Baufahrzeuge oder Lkw von Lieferanten stehen. So auch an diesem Donnerstag. Vor dem Seniorenheim wurde mit einem Bagger gearbeitet, der teils auf der Fahrbahn stand. An dieser Stelle konnte nur jeweils ein Pkw passieren.