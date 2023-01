Evangelische Kirchengemeinde muss sparen : Versöhnungskirche Buschhoven steht nach 300 Jahren vor dem Aus

„Kirche darf nicht in alten Strukturen verharren“ : So tickt die neue evangelische Pfarrerin für Swisttal Franziska Kaiser ist die neue Pfarrerin in der Evangelischen Kirchengemeinde Swisttal – und davon überzeugt, dass sich Kirche beständig reformieren müsse. Was sie in Swisttal als Erstes angehen möchte.