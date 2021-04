Strecke voll gesperrt : Vier Personen bei Unfall auf L 182 bei Heimerzheim verletzt

Swisttal Nach einem Unfall ist die L 182 bei Heimerzheim aktuell voll gesperrt. Mehrere Rettungskräfte sind vor Ort im Einsatz, nachdem dort zwei Autos kollidiert waren und alle vier Insassen verletzt wurden.

Vier Personen sind am Samstagnachmittag bei einem Unfall auf der L 182 bei Heimerzheim in Höhe der Abfahrt zur L 163 verletzt worden. Zwei Fahrzeuge waren in dem Kreuzungsbereich aus bisher noch ungeklärter Ursache zusammengestoßen. Eine Frau musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden, die weiteren drei Verletzten wurden mit Rettungswagen abtransportiert.