Zusammenstoß auf der Euskirchener Straße : Vier Verletzte bei Unfall in Heimerzheim

Auf der Euskirchener Straße in Heimerzheim sind am Freitagabend mehrere Fahrzeuge miteinander kollidiert. Foto: Axel Vogel

Swisttal In Heimerzheim ist es am Freitagabend auf der Euskirchener Straße zu einem Unfall gekommen. Zwei Fahrzeuge stießen zusammen, ein drittes Fahrzeug wurde ebenfalls involviert. Vier Menschen wurden verletzt.

Auf der Euskirchener Straße in Swisttal-Heimerzheim stießen am frühen Freitagabend zwei Fahrzeuge zusammen, auch ein drittes Fahrzeug wurde in den Unfall verwickelt. Wie der GA vor Ort von den Einsatzkräften erfuhr, wurden bei der Kollision insgesamt vier Menschen leicht verletzt. Einer von ihnen wurde zur Abklärung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.