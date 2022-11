Alles begann mit einem Geschenk : Von Mexiko nach Heimerzheim: Warum eine Kuckucksuhr um die Welt reist

Moritz Weber erklärt den Kindern der Kita „KiKu“, wie die Kuckucksuhr aus dem Schwarzwald funktioniert. Foto: Stefan Knopp

Swisttal-Heimerzheim Eine Kuckucksuhr aus dem Schwarzwald reist um die Welt und macht gerade Station in einer Kita in Swisttal-Heimerzheim. Was es damit auf sich hat, erklärt Uhrmachermeister Moritz Weber.



Die Elterninitiative Kinderkurse (KiKu) Swisttal hat für einige Wochen einen Gast. Er wohnt im Flur, genauer gesagt hinter einer kleinen Klappe. Regelmäßig streckt er seinen Kopf heraus – und dann werden Kinderaugen groß.

„Kuckuck, komm raus!“, rufen die Kinder der Heimerzheimer Kita vor der alten Schwarzwälder Uhr, die Uhrmachermeister Moritz Weber gerade aufhängt. Der Vogel lässt sich auch ohne Aufforderung blicken, sofern die mechanische Uhr aufgezogen ist. Dann ertönt jeweils zur halben und zur vollen Stunde der charakteristische Ruf des taubengroßen Vogels, der sprichwörtlich für seine sparsame Strategie bekannt ist, die eigenen Eier in die Nester anderer Singvögel zu legen.

Eine Uhr, die zwitschert

Das Geräusch, das in der Uhr durch eine hölzerne Pfeife entsteht, angetrieben von einem Blasebalg, kommt dem Ruf des lebenden Vogels durchaus nahe. Moritz Weber erspart den Kleinen die Warterei, indem er den Minutenzeiger vorwärts dreht. Prompt begrüßt der neue Mitbewohner die kleinen und großen Umherstehenden mit fröhlichem Kuckucksgezwitscher.

Die Aktion hat eine Vorgeschichte: Vor zweieinhalb Jahren kam ein älterer Herr in die Uhrenteile Manufaktur von Ralph-Peter Mannke im Schwarzwald und schenkte ihm eine defekte Schwarzwälder Kuckucksuhr, erbaut zwischen 1885 und 1890, mit der Aufforderung, er solle etwas Sinnvolles damit machen.

Der Kuckuck war schon in Mexiko

So steht es in dem Buch, das jetzt ebenfalls in der Elterninitiative KiKu ausliegt. Mannke restaurierte also die Uhr, deren Gehäuse einigen Schaden genommen hatte, und schickte sie dann auf Reisen – zu anderen Uhrmachern, die einem Uhrmacher-Netzwerk angehören und sie dann in Kindergärten oder Grundschulen bringen. Und scheinbar gibt es deutschsprachige Uhrmacher überall: Der Kuckuck begeisterte schon Kinder in Belgien, Österreich, Luxemburg, sogar in Mexiko, und außerdem in vielen Orten im Schwarzwald.

Jetzt ist er bei Moritz Weber in Heimerzheim angekommen. Bei dem 29-Jährigen ist die Uhr bestens aufgehoben, denn zusammen mit seiner Ehefrau Anna-Maria, einer Goldschmiedemeisterin, hat er sich auf das Restaurieren alter Großuhren spezialisiert. Er reparierte ein paar Schäden an den Holzschnitzereien, dann brachte er sie in die Kita, die seine Tochter besucht. Die Kinder hatten inzwischen schon Bilder gemalt und sich mit dem Thema Uhr beschäftigt. Vor allem den Älteren konnte Weber eigentlich kaum noch etwas Neues erzählen. Sie wussten sogar schon, dass die Zahlensymbole auf dem Ziffernblatt aus einer „alten Sprache“ kommen: Es sind römische Ziffern.

Die Uhr muss täglich aufgezogen werden

Weber zeigte den Kindern vieles, erklärte, was es mit den Gewichten auf sich hat, ließ sie auch ins Uhrwerk gucken – aber die große Attraktion ist natürlich der Kuckuck. Die Kinder wirkten begeistert, auch wenn sie die Uhr nicht anfassen, sondern nur anschauen dürfen. Eine Erzieherin ist dafür zuständig, die Uhr jeden Morgen aufzuziehen, aber Weber selbst ist auch jeden Tag mit seiner Tochter da und kann nach dem Rechten sehen. Ewa drei Wochen bleibt der Kuckuck in der Kita. Dann weiß Moritz Weber vielleicht schon, wohin seine Reise als nächstes geht – das entscheidet Initiator Mannke. Außerdem reist eine Spendensammelbox mit: Der Erlös geht an die Deutsche Kinderkrebshilfe, die ihren Sitz in Bonn hat. Mannke will damit „an die Kinder denken, denen es nicht so gut geht.“

Weber hat den Uhrmacher- und Goldschmiedemeisterbetrieb in Heimerzheim 2019 eröffnet. Er stammt aus einer Uhrmacherfamilie, schon seine Eltern haben einen Betrieb in Bonn geführt. Für ihn ist vor allem die Restaurierung von Großuhren eine spannende Aufgabe, zumal eine, die kaum noch einer durchführt. Was dazu führt, dass sein Einzugsgebiet recht groß ist. Er habe schon Uhren von Menschen aus Aachen und Recklinghausen auf dem Tisch gehabt, erzählt er. Viele Leute hätten alte Uhren, und es gebe gerade eine große Nachfrage nach Restauration. So habe er auch einige „Flutopfer“ wieder instandgesetzt.

Flut traf auf die Uhrmacherwerkstatt

Die Flut vom 14. Juli 2021 traf auch die Werkstatt der Webers. Für ein halbes Jahr musste das Paar schließen, um den Betrieb wieder auf Vordermann zu bringen. In der Zwischenzeit nutzten sie wie andere Heimerzheimer Geschäftsleute die Möglichkeit, Schmuck und anderes in einem Container auf dem Fronhof im Ortszentrum zu verkaufen (der GA berichtete). Seit Januar können sie wieder an Schmuck, Trauringen und eben an den Uhren arbeiten.

Letzteres ist mit viel Zeitaufwand verbunden. „Die Reparatur kann bis zu sechs Wochen dauern. Die Uhr muss bei uns ja auch zwei bis drei Wochen probelaufen“, erklärt Moritz Weber. In der Goldschmiede seiner Frau kann Schmuck angefertigt und erneuert werden. Ungeduld helfe bei dieser Filigranarbeit nicht: „Es ist einfach etwas entschleunigend.“ Ihn beeindruckt auch die Kunstfertigkeit von Uhren wie der, die jetzt in der Kita seiner Tochter hängt. „Was die um 1890 hinbekommen haben, schaffen heute die Wenigsten.“