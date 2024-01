Kommentar zur Swisttaler Demo gegen rechts Der Karneval kann gegen rechts Flagge zeigen und trotzdem „unpolitisch“ sein

Wenn es Swisttaler Karnevalsvereine ablehnen, so wie ihre jecken Rheinbacher Nachbarn in offizieller Weise an einer Kundgebung gegen rechts teilzunehmen, wirft das eine Frage auf: Ist der Karneval denn nun politisch oder unpolitisch? Die Frage hat es in sich, denn jede Antwort berührt unser demokratisches Grundverständnis.