Auszeichnung der katholischen Kirche Warum ein Ollheimer einen vatikanischen Orden bekommt

Meurs ist seit den 1990er Jahren in der Kirchengemeinde Sankt Martinus Ollheim nicht wegzudenken. So war er sowohl im Pfarrgemeinderat als auch im Kirchenvorstand. In letzterem Gremium übernahm er zuerst die Aufgaben als stellvertretender Vorsitzender, seit 2009 ist er als geschäftsführender Vorsitzender aktiv. In den vergangenen Jahrzehnten hat er in seiner Wahl-Heimatgemeinde aber noch etliches darüber hinaus initiiert. So setzte er sich nicht nur für den Erhalt und die Sanierung der Pfarrscheune ein, sondern brachte auch die Instandsetzung von Pfarrkirche und Pastorat auf den Weg. Nicht zuletzt geht die Restaurierung der barocken Orgel von Christian Ludwig König aus dem Jahr 1768 auf sein Engagement zurück. Meurs habe die Fähigkeit, Zusammenhänge in ihrer Komplexität zu erkennen und daraus Handlungsmöglichkeiten abzuleiten, sagte Pater Marek in seiner Laudatio. Bei der Verwirklichung der Projekte habe sich immer wieder Meurs` Teamfähigkeit in Kombination mit einer unaufdringlichen Führungsfähigkeit bezahlt gemacht.