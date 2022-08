Aus Helfern wurden Freunde : Warum eine 58-Jährige aus Essig trotz der Flut dankbar ist

Elke Mudlagk, eingerahmt von Andrea und Klaus Schmitz, hat mit dem Ehepaar aus Mönchengladbach durch die Flut Freundschaft geschlossen. Die drei sind sogar schon zusammen in den Urlaub gefahren. Foto: Privat

Swisttal-Essig Elke Mudlagk gewährte am Abend der Starkregenkatastrophe einem Fremden Obdach. Daraus wurde eine enge Freundschaft mit einem Ehepaar aus Mönchengladbach.



Von Stephan Faber

Schon vor dem letzten Kunden in ihrer Massage- und Wellnesspraxis an der Aachener Straße, einer kleinen Sackgasse im Dorf am Orbach, hatte Elke Mudlagk damit begonnen, Wasser aus dem Keller ihres Einfamilienhauses zu schöpfen. „Ich wollte erstmal retten, was zu retten ist und habe damit begonnen, alle meine Holzmöbel mit den Füßen in leere Marmeladengläser zu stellen“, erinnert sich die alleinstehende Mutter von drei Söhnen an den Abend des 14. Juli 2021.

Ihre letzte Kundin aus Bonn schickt sie direkt wieder nach Hause, damit sie noch sicher aus dem Ort kommt. Wenig später steht das Wasser knietief – der 58-Jährigen wird klar, dass sie sich selbst in Sicherheit bringen muss. Ohne Strom im Haus, der Akku des Mobiltelefons fast aufgebraucht, informiert sie zunächst ihre Nachbarn, damit diese bei einer möglichen Evakuierung von Essig nicht vergessen werden. Auf dem Rückweg trifft sie den Rheinbacher Carlo Wilkens, der mit seinem Auto in der Sackgasse gestrandet ist und fassungslos vor seinem Fahrzeug steht.

Vereint in Hilflosigkeit

„Carlo wollte die Nacht in seinem Auto verbringen“, erzählt Elke Mudlagk. Sie habe ihm ihren Haustürschlüssel in die Hand gedrückt und gesagt: Auf gar keinen Fall. Gehen Sie schon mal zu mir, ich komme gleich nach.“ In den nächsten Stunden versuchen Elke und Carlo, Wertsachen und Mobiliar soweit als möglich in Sicherheit zu bringen – müssen sich letztlich aber geschlagen geben. „Am Ende saßen wir Seite an Seite auf der obersten Stufe meiner Treppe ins Obergeschoss und sahen zu, wie das Wasser ins Erdgeschoss schwappte“, schildert die 58-Jährige weiter.

Carlo Wilkens kann am nächsten Tag seine Heimreise nach Rheinbach antreten. Es bleibt nicht bei der einen Begegnung: In den folgenden Wochen und Monaten fährt er wiederholt nach Essig und hilft beim Aufräumen. Anfang August laden er und seine Frau Maria die neue Bekannte zum Essen ein. Für Elke Mudlagk beginnt nach der Katastrophe und einer zwischenzeitlichen Evakuierung in Morenhoven, bei ihrer Freundin Edith Klein, die Zeit des Wiederaufbaus. Neben der Unterstützung durch Familie und Freunde steht in Essig ab dem ersten Tag ein großes Team ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer bereit, so dass die Aufräumarbeiten innerhalb weniger Tage erledigt sind.

Aus Kuchengrüßen wird eine Freundschaft

Unter den Helfern sind auch Helga und Ali Karim aus Odendorf, die von der Flut vergleichsweise glimpflich davongekommen sind. Ali Karim arbeitet bei einem Fliesengroßhandel in Meckenheim und hat Klaus Schmitz aus der Niederlassung des Unternehmens in Mönchengladbach als weiteren Helfer mit ins Boot geholt. „Und dann kam Klaus hierher und wurde mein Bauleiter. Im Tross hatte er immer wieder neue Handwerker“, erinnert sich Elke Mudlagk. Mit im Gepäck hat Schmitz jeden Morgen auch einen kulinarischen Gruß seiner Ehefrau aus der heimischen Küche in Mönchengladbach. „Sie meinte, ich wäre so ein Hungerhaken, und hat mir deshalb jeden Tag Kuchen geschickt“, erklärt Mudlagk. Seiner Frau und der Essigerin wechselweise Grüße und Botschaften zu übermitteln, wird Klaus Schmitz bald zu bunt: Eines Tages drückt er der Bauherrin kurzerhand die Handynummer seiner Liebsten in die Hand: „Sims selbst mit ihr.“