Interkommunale Zusammenarbeit Warum Konzepte zum Hochwasserschutz noch Jahre dauern können

Mehr als anderthalb Jahre ist die Flutkatastrophe vom Juli 2021 nun her – und immer noch gibt es etliche Baustellen zu bearbeiten. Neben dem Aufräumen und dem Wiederaufbau beschäftigt die Menschen in den betroffenen sowie umliegenden Gebieten dabei die Frage, wie sie in Zukunft besser gegen ähnliche Ereignissen gewappnet sein können. Viele erhoffen sich Maßnahmen ihrer jeweiligen Kommune. Die soll es auch geben, bis zur Umsetzung kann es aber Jahre dauern. Thorsten Krause hat die Entwicklungen rund um Hochwasser- und Starkregenschutz für den Bürgerverein Odendorf genau im Blick. Im Gespräch mit dem GA hat er erklärt, wie das Vorgehen derzeit ist – und warum die einzelnen Schritte so viel Zeit brauchen.