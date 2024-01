Neues Buchungssystem Fahrlehrer aus der Region ärgern sich mächtig über den TÜV

Der Heimerzheimer Fahrlehrer Wilfried Rang würde die Uhr am liebsten zurückdrehen. Und zwar auf die Zeit vor dem 13. November 2023. Da war für ihn und seine Fahrschule samt fünf Bürokräften und acht Fahrlehrern die Welt noch in Ordnung. Doch dann brachte der TÜV Rheinland ein neues Buchungssystem für die Vergabe von Prüfterminen an den Start. Es heißt „Cockpit“ und wurde zuerst in Aachen, dann in Bonn, dem Rhein-Sieg-Kreis und dem Kreis Euskirchen eingeführt.