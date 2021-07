Waschmöglichkeiten, Verpflegung und unzählige Spenden : Die Hilfsbereitschaft in und für Heimerzheim ist weiterhin groß

Stärkung für Flutopfer und Helfer: Elisabeth Weidenbrück (3.v. l.) und Heinz Haubrichs (l.) geben in Heimerzheim Mahlzeiten aus. Foto: Axel Vogel

Swisttal-Heimerzheim Auch in Heimerzheim ist die Hilfsbereitschaft weiterhin groß. Am Samstag kam ein besonderer Konvoi an und es gab einen Gänsehautmoment.

Kartoffelsalat, Nudelsalat und Siedewürstchen mit Brot, Senf oder Ketchup – und Kuchen: Das schmeckt nicht nur gut, sondern soll den Menschen vor allem Kraft geben, weiterhin die Schäden im von der Flut verwüsteten Heimerzheim zu beseitigen und die Not zu lindern. Unzählige Portionen wurden am Samstag vor dem Hotel Weidenbrück ausgegeben. Am Sonntag gab es Leberkäsbrötchen.

Durch viele Spenden von Geschäftskunden habe man seit Anfang vergangener Woche Speisen zubereiten und ausgeben können, berichtete Elisabeth Weidenbrück. Bis zu 500 Menschen habe man pro Tag mit Essen versorgt. „Wir fahren das Essen auch aus“, ergänzte sie.

„Dieses Dorf ist der Wahnsinn“

Am Sonntag war dann aber Schluss. „Wir sind selbst stark betroffen“, sagte Weidenbrück. Waschraum und Kühlung des Hotels seien kaputt, ebenso der Fitnessraum, die Sauna und mehrere Hotelzimmer. Ihr Privathaus sei bis ins Erdgeschoss kaputt, sagte Weidenbrück. Hilfe bei der Essensausgabe erhielt sie von Doris und Heinz Haubrichs aus Bornheim.

Hilfe aus Billerbeck: (v. l.) Hubertus Messing von der Stadt Billerbeck, die Heimerzheimer Tobias und Hermann Leuning, Christian Wiesner und Gisela Klein. Foto: Axel Vogel

Waschsalon in der Georg-von-Boeselager-Schule: Elisabeth Wilhelmi-Dieterich (l.) mit fließigen Helfern. Foto: Axel Vogel

Letzterer ist in der Region als Mitgründer der Rheinbach Classics bekannt. „Wir stehen hier seit Dienstag und geben aus“, berichtete er. Er sei froh, wenigstens ein bisschen helfen zu können. Elisabeth Weidenbrück fand nicht nur für das Ehepaar Haubrichs lobende Worte voller Dankbarkeit, sondern für ganz Heimerzheim. „Dieses Dorf ist der Wahnsinn. Wir halten einfach super zusammen“, sagte sie.

Viele Menschen waren am Wochenende in Heimerzheim weiterhin im Einsatz, um aufzuräumen, zu reparieren oder den Alltag irgendwie zu organisieren. Gut 200 Meter vom Hotel Weidenbrück wurde am Samstag in der Georg-von-Boeselager-Schule ein Waschsalon eingerichtet. „Wir haben für die Gemeinde Swisttal zehn Waschmaschinen gespendet, damit die Bürgerinnen und Bürger hier zentral ihre Wäsche waschen können“, erläuterte Elisabeth Wilhelmi-Dietrich vom Rotary-Club Bornheim.

Gänsehaut beim Glockengeläut

Ein Freund, Elektrotechniker Ansgar Philippskötter aus Coesfeld, habe fünf Elektriker organisiert, die nicht nur die Maschinen anschlossen, so Wilhelmi-Dietrich. Sie hätten auch dabei geholfen, Häuser wieder ans Stromnetz anzuschließen – darunter auch die Kirche, sodass die Glocken wieder läuten konnten. Beim Geläut hätten alle Gänsehaut bekommen, sagte sie.

Während Wilhelmi-Dietrich am Samstag berichtete, war ein Hilfstransport auf dem Parkplatz der Sporthalle am Höhenring angekommen. In vier Fahrzeugen plus Anhänger waren unter anderem Kinderspielzeug, Babysachen, Kinderbettchen, aber auch Bauwerkzeuge, Hochdruckreiniger, Kabel und Schläuche sowie Kaffeemaschinen und Mikrowollen aus Billerbeck im Münsterland angekommen.

Organisiert hatte das Christian Wiesner, der früher in Swisttal lebte und Mitglied im Gemeinderat war. Er habe „mit Erschrecken“ mitbekommen, was passiert sei, sagte Wiesner und erläuterte: „Wir haben in Billerbeck sofort mit ganz vielen Ehrenamtlichen, mit toller Unterstützung der Stadt, der Feuerwehr und der Kirchen die Aktion ‚Billerbeck hilft’ gestartet.“

Hilfe, wann sie gebraucht wird

Ein Spendenaufruf habe zudem bereits fast einen sechsstelligen Betrag ergeben, sagte er weiter. Der Transport von Samstag soll nicht der letzte aus Billerbeck gewesen sein. Laut Wiesner stehen unter anderem noch Kleidung, Bettwäsche und Hausrat zur Verfügung. „Wir können viel geben, wenn dafür die Zeit ist“, so Wienser. Der konkrete Bedarf werde regelmäßig abgestimmt.

Was in der Voreifel und an der Ahr passiert sei, könne man sich nicht vorstellen, meinte Wiesner – „und das kann man zu Hause trotz der Medienbilder nur schwer vermitteln.“

Pfandflaschen für Flutopfer Spendenaktion für Kinder und Jugendliche Der Stadtjugendring Bornheim möchte mit einer Pfandflaschenaktion insbesondere an die Kinder und Jugendlichen in den betroffenen Unwettergebieten denken und ihnen Hilfe zukommen lassen. Dazu ruft der Stadtjugendring auf, Pfandflaschen an einer zentralen Sammelstelle abzugeben. Mitglieder des Jugendrings kümmern sich um die Rückgabe der Flaschen und leiten das Pfandgeld weiter. Sammelstelle ist der Betrieb von Bauunternehmer Marc Esch, Buschdorfer Weg 30, in Alfter. Angenommen werden Flaschen von diesem Montag, 8 bis 15 Uhr, bis zunächst Montag, 9. August, 13 Uhr. „Das Ausmaß der Hochwasserkatastrophe in unserer unmittelbaren Nähe macht uns tief betroffen. In allen betroffenen Kreisen und Städten ist die Infrastruktur von freien Trägern der unverzichtbaren Jugendarbeit stark betroffen und eingeschränkt“, sagt Stadtjugendringsvorsitzender Dominik Pinsdorf. meu