Ergänzung für Grundschule Heimerzheim : Gemeinde schreibt Container für Heimerzheimer Swistbachschule aus

Auf diesem Grundstück an der Heimerzheimer Bachstraße sollen Container aufgestellt werden. Die Swistbachschule braucht mehr Platz. Foto: Hans-Peter Fuß

Swisttal-Heimerzheim Die Gemeinde Swisttal sucht erneut Container für Heimerzheimer Grundschüler. Diese sollen auf ein Grundstück an der Bachstraße. Die Pläne stammen aber noch aus der Zeit vor dem Hochwasser.

Die Gemeinde Swisttal schreibt derzeit noch einmal Container für die Heimerzheimer Grundschule aus. Gedacht sind diese als Ergänzung zum Gebäude an der Bachstraße, wie die Gemeindeverwaltung erläutert. Mit den Flutschäden habe diese Ausschreibung nicht direkt zu tun. Die Pläne stammten noch aus der Zeit vor der Hochwasserkatastrophe und sollen in der Swistbachschule etwas mehr Platz schaffen, bis die Grundschüler irgendwann in das dann angepasste Gebäude umziehen, das derzeit die Gesamtschule beherbergt.

Für Heimerzheimer Schulen sind Neubau und Umzug geplant

Wie berichtet, ist in Heimerzheim rund um die Schulsituation einiges geplant. Sowohl Gesamt- als auch Grundschule werden in absehbarer Zeit mehr Räume benötigen als in den bisherigen Gebäuden vorhanden sind. Die Gesamtschule bekommt nach den aktuellen Plänen der Gemeinde Swisttal einen ganz neuen Standort an der Viehtrift. Die Grundschule übernimmt dann das freiwerdende Gebäude am Blütenweg. Allerdings werden für die kommenden Grundschüler schon vorher weitere Klassenräume benötigt.

Die Gemeinde hat daher ein nahe der Swistbachschule liegendes Grundstück an der Bachstraße gepachtet. Zwei Klassenräume in Containern sollen dort vorrübergehend stehen. Wie Udo Müllenborn, zuständig für das Gebäudemanagement der Gemeinde, erklärt, sei die Ausschreibung für diese Container Anfang Juli 2021 bereits bis zur Submission gekommen. Dann allerdings traf das Hochwasser Swisttal und die Swistbachschule.

Die Schülerzahlen steigen

Deren Gebäude wurde so schwer beschädigt, dass die Kinder seit Januar in einer Containeranlage neben der Gesamtschule unterrichtet werden. Dort stehen für die Grundschule eine große zweigeschossige und eine kleinere Anlage zur Verfügung. Die kleinere von beiden gehört der Gemeinde Swisttal, die große ist gemietet.

Für einen Umzug an die Bachstraße komme die kleinere Anlage aber nicht infrage, erläutert Bürgermeisterin Petra Kalkbrenner. Sie sei zu groß für die vorgesehene Fläche. Die Container, in denen die Grundschüler jetzt lernen, sollen außerdem demnächst von der Gesamtschule mitgenutzt werden. Die wachse schließlich auch, unter anderem komme vorerst jedes Jahr ein Jahrgang zusätzlich hinzu.

Bodentiefe Fenster für viel Licht

Bis Neubau und Umzug der Grundschüler erledigt sind, werde es aber noch fünf Jahre dauern, schätzt Kalkbrenner. Daher kommt vorher die Ergänzung an der Bachstraße. Benötigt werden zwei Klassenräume und Toiletten auf rund 140 Quadratmetern. Ausgeschrieben seien extra Container mit bodentiefen Fenstern, die Klassenzimmer sollen so hell und lichtdurchflutet wie möglich sein.