Fluthilfe über Gemeindegrenzen hinweg : Wenn aus Fremden Freunde werden

Morsbachs Bürgermeister Jörg Bukowski besichtigt mit Arletta Kösling ein Spendenlager in der Odendorfer Kirche. Foto: Gemeinde Morsbach/Gemeinde Morsbach/Christoph Buchen

Swisttal Emsige Morsbacher aus dem Oberbergischen helfen in Odendorf seit der Flut mit Geld, Maschinen und Freiwilligen aus. Beide Gemeinden verbindet mittlerweile mehr als nur die gute Tat.



Von Juliane Hornstein

Es ist viel Schreckliches passiert während und nach dem Hochwasser. Doch danach geschah erstaunlich viel Gutes. Menschen halfen einander, boten sich Unterstützung, freundeten sich an. So hat sich die Gemeinde Morsbach aus dem Oberbergischen Kreis sehr in und für Swisttal engagiert. Ganze Busgruppen an Helfern, schweres Arbeitsgerät und finanzielle Unterstützung kamen von dort – und es entstand eine besondere interkommunale Beziehung.

Der persönliche Kontakt ist wichtig

Zuvor hatten die beiden ländlichen Gemeinden nicht viel miteinander zu tun. Als Morsbachs Bürgermeister Jörg Bukowski von der Katastrophe hörte, entschied er sich einfach für Hilfe im Bereich der Bezirksregierung Köln, die auch für Morsbach zuständig ist. Was einfacher gesagt als getan war, denn: „Die Herausforderung der ersten Tage war, in Kontakt zu kommen.“ Er schrieb direkt nach dem Hochwasser Mails an die Verwaltungen von Swisttal und Rheinbach – bis er erfuhr, dass die Kommunikation zusammengebrochen war. Dann versuchte er es über soziale Medien und fand eine Facebook-Gruppe für Betroffene aus Odendorf. Der Austausch mit den Menschen vor Ort war die Grundlage für alle weiteren Hilfseinsätze. „Mir war es einfach wichtig, zielgerichtet und bedarfsgerecht zu unterstützen“, so Bukowski. Der persönliche Kontakt funktionierte, Bedarfe wurden kommuniziert, Morsbacher Bürger wurden aktiv. „Und so kam eins zum anderen“, erklärt der Bürgermeister.

Was da zusammenkam, kann sich sehen lassen. Ein Stromaggregat für das Rathaus in Ludendorf, ein Lautsprechergerät, um die Menschen mit Durchsagen zu informieren, und Unterstützung für die Feuerwehr nennt die Pressestelle der Gemeinde Swisttal auf Nachfrage. Dazu kamen Einsätze mit mehreren großen Fahrzeugen der Morsbacher Feuerwehr und des Bauhofes. An einem Tag war eine Kolonne mit zehn Fahrzeugen in Odendorf. Allein zwei Tage halfen die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Morsbach dabei, kistenweise Spenden in der kleinen Odendorfer Kirche zu sortieren und umzulagern. Es gab Hilfe bei der Beschaffung von Containern für Schule und Gewerbe.

Morsbacher Musiker geben in Odendorf ein Platzkonzert. Foto: Gemeinde Morsbach/Gemeinde Morsbach/Christoph Buchen

Außerdem sammelten unterschiedliche Gruppen Gelder, beispielsweise mit einem Waffelverkauf auf dem Morsbacher Wochenmarkt. Bisher seien so über 35 000 Euro an die Fluthilfe in Swisttal gegangen, berichtet Bukowski stolz. Vor allem aber packten die Morsbacher mit an. Ganze Busse voller Helfer pendelten täglich über Wochen die rund anderthalb Stunden morgens nach Odendorf.

Bürgermeisterin Kalkbrenner ist voll des Lobes

Ein Morsbacher Busunternehmen organisierte den Transport, Bukowski verabschiedete oft die Gruppen und nahm sie abends mit einem kühlen Getränk in Empfang. „Die Leute waren dreckig von oben bis unten, die waren fertig von so einem Arbeitstag, aber jeder hatte ein Lächeln im Gesicht.“ Denn der Einsatz wurde vor Ort gebraucht, davon überzeugte sich Bukowski bei mehreren Besuchen. „Es ist natürlich erschütternd“, so sein Eindruck. „Was das Wasser da angerichtet hat, ist unvorstellbar.“

Daher gab es für die Odendorfer auch etwas Aufmunterndes, zwei Morsbacher Musikvereine gaben ein Benefizkonzert auf dem Zehnthofplatz. „Ich bin überwältigt von der Unterstützung, die den Swisttalern durch die Gemeinde Morsbach – als noch kleinere Kommune als Swisttal – mit ihrem Bürgermeister Jörg Bukowski zuteil geworden ist“, sagt Swisttals Bürgermeisterin Petra Kalkbrenner zu diesem Einsatz. „Für die Unterstützung, die immer noch andauert, bedanke ich mich im Namen der Gemeinde Swisttal. Gemeinsam mit den vielen Morsbacher Helfern ist Bürgermeister Bukowski auch immer wieder vor Ort. Aus dieser Hilfe wird bestimmt ein freundschaftlicher Kontakt im Sinne einer Städtepartnerschaft bestehen bleiben. Viele weitere Kommunen aus dem Rhein-Sieg-Kreis und ganz Deutschland haben Swisttal ebenfalls unterstützt und ihnen allen gilt unser Dank.“

Künftige Verbindung soll Bestand haben

Viel Lob kam aber vor allem von den Betroffenen und den Helferkoordinatoren aus Odendorf. „Die waren immer da, immer verlässlich, haben immer mit angepackt und waren sich für nichts zu schade“, sagt Kai Imsande über die Morsbacher Helfergruppen. Bürgermeister Bukowski habe immer ein offenes Ohr, und der Kontakt zwischen den Menschen sei schon an vielen Stellen in echte Freundschaften übergegangen. Da die Beseitigung der Flutschäden noch lange andauern wird, möchten die Morsbacher ihr Engagement aufrechterhalten. „Wir sind noch lange nicht fertig“, bekräftigt Bukowski. Eine interkommunale Beziehung, die weiter wachsen kann. Denkbar seien beispielsweise Kontakte unter Vereinen. Eine Grundlage sei da, wie Morsbachs Bürgermeister festgestellt hat: „Karneval wird in beiden Orten gut und gerne gefeiert.“