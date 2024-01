Brettspielklassiker feiert 120. „Geburtstag“ Welche Kommune gewinnt beim Vorgebirgs-Monopoly?

Wenn über die Feiertage die Brettspiele hervorgekramt werden, ist in vielen Haushalten „Monopoly“ dabei. Das Ziel des Klassikers, dessen erste Version vor 120 Jahren veröffentlicht wurde: Die Mitspieler durch geschicktes Sammeln von Immobilien in den Bankrott treiben. Insgesamt 22 der sogenannten Grundstücksfelder gibt es auf dem Spielfeld, die in der deutschen Grundversion nach fiktiven Straßen benannt sind. Die gibt es auch „in echt“ – wir haben uns in Vorgebirge und Voreifel umgeschaut. Welche Kommune hat die meisten, und wer könnte die meiste Miete abkassieren? Am Spieltisch sitzen: Meckenheim, Rheinbach, Bornheim, Swisttal und Alfter.